Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 13 июня провел очередной валютный аукцион, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 75,1 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 16,43 процента, или 10,6 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 64,5 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 3,277 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года – 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале – 870,6 миллиона долларов, в марте – 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов, в мае - 558,6 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!