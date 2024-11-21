Германия призывает к улучшению отчетности по климатическому финансированию на COP29

БАКУ /Trend/ - Отчетность и прозрачность в климатическом финансировании нуждаются в значительном улучшении.

Как сообщает Trend, об этом заявил Кевин Моулл, эксперт Немецкого института оценки развития (DEval), выступая на панельной дискуссии в рамках COP29, организованной Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Сессия, посвященная теме "Перспективы независимой оценки климатического финансирования, политики и программ: как данные могут влиять на действия", затронула баланс между финансовой поддержкой социально-экономических нужд и потенциалом снижения последствий изменения климата, вопросы прозрачности в отчетности и существующие пробелы в данных и оценке.

Моулл отметил, что Германия сосредотачивается на помощи наименее развитым странам (НРС), одновременно решая задачи по снижению последствий изменения климата в странах с формирующейся рыночной экономикой. "Германия выделяет значительные ресурсы странам с высокими социально-экономическими нуждами, даже жертвуя возможностями для большего снижения последствий изменения климата" — заявил он, предложив обсудить способы повышения эффективности таких усилий при сохранении поддержки уязвимых государств.

Говоря о прозрачности, Моулл указал на расхождения в отчетности по климатическому финансированию. "Официальная помощь Германии на цели развития составляет около 8% от глобальной цели в $100 миллиардов, что соответствует справедливой доле страны, исходя из исторических выбросов и размера экономики — подчеркнул он. - Однако до трети всех заявленных данных не соответствуют реальным критериям климатического финансирования. Повышение прозрачности крайне важно. Чтобы понять, что работает, нужны точные данные о том, куда направляются средства".

Он также отметил серьезные пробелы в данных как по снижению последствий, так и по адаптации. Прямые эффекты, например, снижение выбросов от инфраструктурных и технологических проектов, поддаются измерению, тогда как косвенные результаты, такие как влияние политики и институциональных реформ, остаются сложными для оценки. "Нам нужно преодолеть разрыв в данных, особенно по адаптации, где долгосрочные эффекты сложно количественно измерить", — добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул необходимость в качественных данных о трансформационных изменениях, которые способствуют низкоуглеродному развитию. "Хотя в таких областях, как климатически устойчивое сельское хозяйство, данные уже есть, исследований системных изменений пока недостаточно", — отметил Моулл. По его словам, в условиях растущей актуальности изменения климата необходимо ускорить и расширить усилия по адаптации и снижению последствий.