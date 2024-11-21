Германия и Европа остаются надежными партнерами по международному климатическому финансированию - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Германия и Европа остаются надежными партнерами по международному климатическому финансированию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.

"Мы как Германия и Европа работаем над новым подходом к международному климатическому финансированию, чтобы сформировать эффективную систему климатических инвестиций. Да, речь идет о значительных суммах. А когда речь идет о больших деньгах, переговоры всегда сложны и требуют еще большего упорства. Именно поэтому важно внимательно изучать детали. Но вот что я хочу подчеркнуть: Германия и Европа остаются надежными партнерами в международном климатическом финансировании", — заявила министр.

По ее словам, расходы на глобальный энергетический переход и адаптационные меры настолько велики, что их реализация требует коллективных усилий. Страны, которые сегодня являются одними из крупнейших источников выбросов CO2, также должны сокращать объемы парниковых газов и вносить свой вклад в международное климатическое финансирование.

"То же самое касается и банков развития, которые сегодня так необходимы, и их работу следует нацелить именно на эти задачи. Это же относится и к глобальным финансовым институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд", — добавила Бербок.