В Азербайджане утвержден порядок управления кредитным риском НКО

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила управления кредитными рисками в Небанковских кредитных организациях (НКО)".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, ежедневный кредит, предоставляемый НКО, должен соответствовать следующим требованиям:

- выдается в национальной валюте;

- максимальная сумма единовременного кредита заемщику составляет 500 (пятьсот) манатов;

- максимальная дневная процентная ставка составляет 0,3 процента;

- срок возврата составляет максимум 45 дней;

- в случае применения процентов за просрочку или пени, проценты по основной задолженности не должны рассчитываться более чем за 30 дней.

- общая сумма всех платежей, которые должны быть произведены по кредиту, не должна превышать 100 процентов от основной суммы;

- проценты по основному долгу не должны начисляться на срок более 30 дней при применении процентов за просрочку платежа или пени;

- недвижимое или движимое имущество не является залогом;

- не подлежит реструктуризации;

Политика управления кредитными рисками должна быть одобрена Наблюдательным советом (Попечительским советом) НКО в соответствии с риск-аппетитом НКО.

Политика управления кредитными рисками включает в себя как минимум следующее:

- максимальный размер кредитов, выдаваемых заемщику и группе со-заемщиков по каждому виду кредита, а также лицам, относящимся к НКО, правила оценки платежеспособности заемщика;

- правила оценки обеспечения, в том числе критерии выбора внешнего оценщика;

- правила ведения кредитного администрирования;

- правила управления нестандартными кредитами;

- отчетность.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков поручено в 3-дневный срок обеспечить представление данного решения в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

Подробнее об утверждении "Правила управления кредитными рисками в Небанковских кредитных организациях" можно ознакомиться по ссылке.

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