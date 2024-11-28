В Азербайджане насчитывается около 40 латвийских компаний - Юсиф Абдуллаев

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 40 латвийских компаний

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в кулуарах мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Мы уверены, что этот показатель можно увеличить. Это касается как двусторонних связей, так и расширения торгового оборота и деятельности компаний.

В 2023 году мы посетили выставку Riga Food в качестве гостей. В 2024 году, в связи с подготовкой к COP 29, все наши ресурсы и усилия были сосредоточены на этом событии, и осенью мы практически не участвовали в международных выставках, за исключением Шанхайской. Но в 2025 году мы планируем участие в этом мероприятии, которое традиционно проходит осенью.

До этого мы уже договорились о визите на традиционную сельскохозяйственную выставку, которая проводится в Латвии, а также планируем аналогичное мероприятие в Азербайджане. После этого мы намерены принять участие в Riga Food как платформа для дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, на 2025 год запланировано несколько мероприятий с Торгово-промышленной палатой Латвии и другими площадками. Мы уверены, что эти шаги поспособствуют расширению двусторонних связей", - подчеркнул он.