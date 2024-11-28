БАКУ /Trend/ - Начался экспорт продукции резидента Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономической зоны (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на IZIA, резидентом промпарка - ООО "Mister Decor" - в Грузию были экспортированы обои.

Сообщается, что в настоящее время компания ведет переговоры об экспорте продукции в другие страны.

Отметим, что в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 28 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций 260 миллионов манатов, а статус нерезидента - 4 предпринимателям. Всего в промышленном парке субъектами предпринимательства предусмотрено создание около 2300 рабочих мест.

На сегодня предприниматели вложили более 92 миллионов манатов инвестиций в работы, проделанные в промпарке, создано более 370 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агдамском промышленном парке работают 9 предприятий.

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