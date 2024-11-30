В Азербайджане возросло производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 4 433 легковых автомобиля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, это на 2 057 единиц, или 86,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев прошлого года в стране было произведено 2 376 единиц легковых автомобилей.

Производство грузовых автомобилей в Азербайджане за отчетный период составило 399 единиц. Это на 92 единицы, или 30% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Отметим, что с января по октябрь прошлого года в стране было произведено 307 единиц грузовых автомобилей.

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