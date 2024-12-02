Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-российского делового совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось очередное заседание Азербайджано-российского делового совета. Помимо официальных лиц, в мероприятии приняли участие представители более 90 членов Совета - учреждений и организаций, работающих в различных сферах экономики, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении, нефтехимии, банковском деле, логистике и других сферах.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров подчеркнул развитие сотрудничества между двумя странами, отметил важность механизма партнёрства Азербайджано-российского делового совета в контексте диверсификации экономических и торговых отношений. Было сказано, что работа, проводимая в направлении реализации совместных инвестиционных проектов и реализации двустороннего торгового потенциала, еще больше укрепляет связи между деловыми кругами, что способствует экономическому развитию обеих стран.

Самед Гурбанов, проинформировавший о деятельности Азербайджано-российского делового совета, созданного деловыми кругами двух стран, рассказал о работе, проводимой учреждением в направлении развития торговых и деловых связей между двумя странами и поддержке интересов азербайджанского бизнес-сообщества.

Согласно повестке дня заседания были проведены выборы в правление Совета, председателем правления Азербайджано-российского делового совета стал Эмин Агаларов, учредитель компании Agalarov Development, заместителями председателя избраны исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор ООО Nardaran Invest Гамбар Бененярлы.

Новоизбранный председатель правления Эмин Агаларов отметил важность деятельности Совета в направлении активизации бизнес-диалога между предпринимателями и расширения возможностей партнерства для деловых кругов обеих стран.

На мероприятии Самеду Гурбанову была вручена Почетная грамота за вклад в развитие экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Отметим, что Деловой совет, действующий с 2016 года, активно сотрудничает с министерством экономики Азербайджанской Республики, министерством экономического развития Российской Федерации, Российско-азербайджанским деловым советом и другими государственными учреждениями и профильными общественными организациями двух стран.