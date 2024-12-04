За каждый гектар малиновых садов фермерам будет предоставлена единовременная субсидия в размере 3200 манатов

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в новом хозяйственном году в целях поддержки выращивания ягод в стране предусматривается предоставление субсидий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Было отмечено, что фермерам, заложившим с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года интенсивные малиновые сады в любом регионе республики, будет предоставлена единовременная субсидия на посадку в размере 3200 манатов за гектар. Субсидия будет распространяться на интенсивные малиновые сады, оснащенные системой капельного орошения, где на гектар высажено не менее 4700 саженцев.

За интенсивные малиновые сады, не отвечающие указанным требованиям, в зависимости от системы орошения предоставляются две разные субсидии.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, за интенсивные малиновые сады, не соответствующие установленным требованиям для единовременной субсидии на посадку, но оснащенные современной оросительной системой, фермерам будет предоставлено 310 манатов за гектар, а за интенсивные малиновые сады, не оснащенные современной ирригационной системой, – 250 манатов за гектар.

Целью создания интенсивных ягодных садов является достижение высокого экспортного потенциала производства, увеличение доходов фермеров, более эффективное использование водных и земельных ресурсов.

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