Обнародованы оптовые цены на муку в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы оптовые цены на муку в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, со 2 декабря самый дешевый вид муки, представленный на рынке по всей стране, - ООО Dəvəçi-Taxıl (26 манатов), а самый дорогой - СП Azeri-Arapoğlu U.S.и T.LTD (28 манатов 20 гяпиков).

По официальным данным, оптовая цена на 50 килограмм муки в стране в настоящее время колеблется в пределах 26-28,2 маната. В прошлом месяце эта цифра составляла 26,2-28,2 маната.

Со 2 декабря оптовая цена на муку в Азербайджане определена производителями следующим образом:

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО ATS MİLL - 27,3 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Anadoluqida и Hazartürk LTD - 27 манатов;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО AVETA и KARAT HOLDİNQ - 27,05 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя СП Azeri-Arapoğlu U.S.и T.LTD - 28.2 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Bakı Taxıl Terminalı, Hazartürk LTD, KARAT HOLDİNQ, Dəniz un sənayesi LTD, Sünbül 2012, Karmen, Orxan UN, Xırman, а также ОАО Nadir Quliyev adına Bakı-Taxıl, фирм PAK-NUR и Səma - 26,95 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Dəvəçi-Dəyirman - 26,4 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Dəvəçi-Taxıl - 26 манатов;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Gəncə Dəyirman - 27,25 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя фирмой NEON и ООО Nural - 27,5 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Qarabağ un - 26,8 маната;

Мешок (50 килограмм) муки производителя ООО Avrora - 27,2 маната.

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