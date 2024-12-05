Страны ОПЕК + достигли нового соглашения по добыче сырой нефти до конца 2026 года

БАКУ /Trend/ - Страны ОПЕК + достигли соглашения о ежесуточной добыче сырой нефти в объеме 39,7 миллиона баррелей до конца 2026 года.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"При этом квота Азербайджана на добычу останется неизменной. Однако 8 стран объявили о сохранении объявленного в апреле 2023 года обязательства о добровольном сокращении добычи на 1,65 млн баррелей ежесуточно до декабря 2026 года и объявленного в ноябре 2023 года обязательства о добровольном сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей ежесуточно до конца марта 2025 года. Сокращения по этим странам на 2,2 миллиона баррелей будут поэтапно отменяться ежемесячно до конца сентября 2026 года. Эти соглашения ОПЕК+ имеют важное значение с точки зрения обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка и поддержки устойчивого развития нефтяной промышленности", - отметил министр.

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