Азербайджана экспортировал более 94 тысяч тонн яблок, груш и айвы

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана на зарубежные рынки было экспортировано 94 тысячи 526 тонн яблок, груш и айвы.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, это на 3,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая стоимость экспорта яблок, груш и айвы из Азербайджана составила 59 миллионов 994 тысячи 600 долларов. От экспорта этих фруктов было получено на 2.8 процента больше доходов по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

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