Названо количество квартир, проданных в Азербайджане посредством механизма аренды

БАКУ /Trend/ - Посредством механизма аренды с обязательством выкупа 6121 семья улучшила свои жилищные условия. 1735 договоров приходятся на договоры, заключенные в текущем году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана.

Согласно информации, более 60 процентов граждан, которые улучшают свои жилищные условия, пользуясь механизмом аренды с обязательством выкупа, - это молодежь и молодые семьи.

Отметим, что до сих пор в рамках механизма аренды с обязательством выкупа Фондом предоставлены гражданам квартиры по 14 адресам. Из них 6 в городе Баку, 3 - в городе Хырдалан, 3 - в поселках Масазыр, Сарай и Мамедли Абшеронского района, еще 2 - в городе Сумгайыт.

Предлагаемые квартиры расположены в комплексах с просторным двором, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры (школы, сады, медицинские центры). Все квартиры отремонтированы с использованием современных строительных материалов, оснащены комбинированной системой отопления, счетчиками воды, газа, электроэнергии, а права собственности зарегистрированы государством.