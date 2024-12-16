В Азербайджане на землях сельхоз назначения будет разрешено строительство ряда инфраструктур - Фирудин Тагиев

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2025 года на землях сельскохозяйственного назначения будет разрешено строительство соответствующей сельскохозяйственной инфраструктуры на 1 проценте территории площадью более 5 гектаров без изменения категории или назначения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс, заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев.

"В связи с этим есть поручение Кабинета министров. В настоящее время работа по этому вопросу близится к завершению. Этот вопрос поручен Государственному комитету по градостроительству и архитектуре", - добавил он.

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