Назван объем производства золота и серебра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2024 года в Азербайджане было произведено 2567,2 килограмма золота, 3064,2 килограмма серебра.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно отчету, производство золота превысило показатель января-ноября 2023 года на 59,3 килограмма (2,4 процента), а производство серебра - на 698 килограмм (18,5 процента).

За указанный период производство медного концентрата в Азербайджане составило 200,3 тонны, что на 1915,5 тонны (90,5 процента) меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

На 1 декабря этого года в стране сформированы запасы золота в размере 282,6 килограмма и серебра — 664,4 килограмма. Запасы медного концентрата на 1 декабря составляют 93,6 тонны.

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