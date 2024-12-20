Названы данные по торговому обороту между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией в январе-ноябре этого года составил 5 млрд 625 млн 143 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно отчету, это на 1 миллиард 572 миллиона 273 тысячи долларов США (21,8%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Турцией составил 13,05% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 11 месяцев Азербайджан экспортировал в Турцию продукции на сумму 3 млрд 515 млн 893 тыс. долларов США, что на 1 млрд 589 млн 421 тыс. долларов США (31,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период экспортные операции с Турцией составили 14,45% от общего объема экспорта страны.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из Турции на 17 млн 146 тыс. долларов США (0,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2 млрд 109 млн. 249 тыс. долларов США. За этот период импортные операции с Турцией составили 11,24% от общего импорта страны.

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