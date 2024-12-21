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Президент Казахстана назначил нового министра нацэкономики

Экономика Материалы 21 декабря 2024 12:08 (UTC +04:00)
Президент Казахстана назначил нового министра нацэкономики

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра национальной экономики, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Акорду.

“Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром национальной экономики Республики Казахстан”, - отмечается в сообщении в официальном телеграм-канале Президента.

Отметим, что ранее Президент Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова, занимавшего пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики.

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