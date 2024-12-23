Казахстан намерен построить терминал в порту Алят в Азербайджане

АСТАНА /Trend/ - Казахстан в 2025 году планирует построить новый терминал в порту Алят в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе своего выступления в Мажилисе (парламенте) сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По его словам, со стороны Казахстана дополнительно прорабатывается строительство терминалов в порту Алят, в поселке Селятино под Москвой, на станции Свислочь в Беларуси и в Ташкенте. Строительство этих объектов начнется в следующем году. Общая мощность новых терминалов составит 1,2 миллиона контейнеров в год.

"В будущем планируется создание совместных терминалов в румынском Констанце, венгерском Будапеште и китайском Урумчи. В результате мощность внешних терминалов увеличится в пять раз, что позволит привлекать грузы из основных стран-формирователей грузопотоков на казахстанские транспортные коридоры", - подчеркнул министр.

Также министр добавил, на данный момент в порту Ляньюньган и в сухом порту Сианя работают казахстанско-китайские терминалы, а также в порту Поти в Грузии функционирует терминал казахстанского предпринимателя с мощностью 500 тысяч контейнеров в год

Отметим, что сегодня состоялось заседание в Мажилисе Казахстана где в своем выступлении Марат Карабаев также отметил что на данный момент на маршруте Курык-Алят работают только азербайджанские паромы, причиной которого является нехватка казахстанского флота.