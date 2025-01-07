Стали известны доходы Азербайджана от экспорта картофеля

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана было экспортировано 48,2 тонны картофеля на сумму 20,5 миллиона долларов США.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 10,6 миллиона долларов США, или 34 процента меньше в стоимостном выражении и на 22,9 тонны, или 32,2 процента меньше по объему по сравнению с тем же периодом 2023 года.

За отчетный период экспорт картофеля составил 0,08 процента от общего объема экспорта страны и 0,66 процента от экспорта ненефтяного сектора.

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