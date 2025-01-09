В Нахчыване выросли поступления от приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - В 2024 году поступления от приватизации государственного имущества по линии Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Нахчыванской АР составили около 2,8 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Согласно данным, рост составил 23,5% в годовом исчислении.

За отчетный период было приватизировано 220 объектов государственной собственности, что на 39,2% больше, чем в 2023 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!