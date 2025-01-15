В селе Махрузлу Губадлинского района на строительно-монтажные работы будет потрачено 26,4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана успешно ведутся восстановительные и строительные работы.

По информации Trend, в рамках работ по реконструкции в селе Махрузлу Губадлинского района также начались соответствующие работы.

Так, в селе Махрузлу будут проведены строительно-монтажные работы нежилых зданий, систем внутрирайонных инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, газопроводы, электричество, коммуникационная сеть и внутренние дороги).

В связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах начала подготовку.

По прогнозам организации, работы в селе обойдутся в 26,4 миллиона манатов.

Напомним, что село Махрузлу Губадлинского района расположено в 19 километрах от районного центра. Общая проектируемая площадь села составляет 197 гектаров.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году.

Азербайджанская армия освободила село от оккупации 9 ноября 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!