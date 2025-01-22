ЦБА назвал прогноз средней цены на нефть на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует среднюю цену на нефть на 2025 год - в 77,3 доллара.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Среднюю цену на природный газ в 2025 году ЦБА прогнозирует в 349 долларов", - добавил он.

Напомним, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7.25 процента, нижний предел процентного коридора - 6.25 процента, верхний предел процентного коридора - 8.25 процента.

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