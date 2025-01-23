В Азербайджане увеличилось производство силовых трансформаторов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено 1 132 силовых трансформатора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, это на 328 единиц, или на 40,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

Отметим, что в течение 2023 года в Азербайджане было произведено 804 силовых трансформатора.

В целом в прошлом году в Азербайджане было произведено электрооборудования на сумму 251,9 миллиона манатов, что на 36,5 миллиона манатов, или на 16,9% больше, чем в 2023 году.

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