Будет построена кольцевая автомобильная дорога, соединяющая два поселка города Баку

БАКУ /Trend/ - Будет построена кольцевая автомобильная дорога, соединяющая поселки Сабунчу и Сулутепе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

Согласно Государственной программе, в период с 2025 по 2030 годы будут разработаны проектные документы в этом направлении, построена и введена в эксплуатацию автодорога.

Основным органом выполнения работ является Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

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