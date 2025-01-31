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В Азербайджане внесены изменения в условия выпуска ценных бумаг международных организаций

Экономика Материалы 31 января 2025 15:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в условия выпуска ценных бумаг международных организаций

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок эмиссии, массового предложения и обращения инвестиционных ценных бумаг международных организаций, членом которых является Азербайджанская Республика", утвержденный решением № 49/2 правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) от 18 октября 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответсвующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Согласно изменениям, в выпуске ценных бумаг международных организаций будет указываться только максимальная сумма. До этого также регистрировались срок обращения, номинальная стоимость, количество и общая сумма ценных бумаг.

Кроме того, если цена выкупа или цена продажи ценных бумаг международной организации отличается от цены на момент их размещения, предусмотрен порядок их определения.

Ограничение на количество, указанное в условиях выпуска, снято.

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