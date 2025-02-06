В Нахчыване в 1,5 раза вырос объем вкладов, привлеченных банками от населения

БАКУ /Trend/ - На 1 января текущего года объем срочных вкладов населения, привлеченных банками, действующими в Нахчыванской Автономной Республике, составил 25,5 миллиона манатов, что на 8,7 миллиона манатов или в 1,5 раза больше показателя на 1 января 2024 года.

Об этом Trend сообщили в управлении Центрального банка Азербайджанской Республики по Нахчыванской АР.

Было отмечено, что 94,4 процента, или 24,6 миллиона манатов из этих видов привлеченных вкладов пришлись на национальную валюту, а 5,6 процента, или 1,4 миллиона манатов - на вклады в иностранной валюте.

Объем привлеченных вкладов в национальной валюте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 8,7 миллиона манатов, что в 1,5 раза, а объем привлеченных вкладов в иностранной валюте - 499 тысяч манатов, что в 1,5 раза больше.

За январь-декабрь 2024 года объем безналичных операций внутри страны и за рубежом с помощью платежных карт, эмитированных действующими в регионе банками и филиалами банков, и безналичных операций, осуществляемых через их сеть платежных услуг в регионе, составил 1,3 миллиарда манатов, что в 408,7 миллиона манатов или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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