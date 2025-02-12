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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 февраля

Экономика Материалы 12 февраля 2025 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 февраля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 февраля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7604 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0472 маната, а 100 российских рублей — 1.7617 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7604

1 австралийский доллар

AUD

1.0692

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.9001

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1169

1 чешская крона

CZK

0.0701

1 китайский юань

CNY

0.2326

1 датская крона

DKK

0.236

1 грузинский лари

GEL

0.6068

1 гонконгский доллар

HKD

0.2182

1 индийская рупия

INR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1151

10000 иранских риалов

IRR

0.0254

1 шведская крона

SEK

0.1565

1 швейцарский франк

CHF

1.8609

1 израильский шекель

ILS

0.4733

1 канадский доллар

CAD

1.189

1 кувейтский динар

KWD

5.5038

100 казахских тенге

KZT

0.3359

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4368

1 молдавский лей

MDL

0.0908

1 норвежская крона

NOK

0.1516

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6092

1 польский злотый

PLN

0.4217

1 румынский лей

RON

0.3537

100 российских рублей

RUB

1.7617

1 сербский динар

RSD

0.015

1 сингапурский доллар

SGD

1.2553

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2145

1 турецкая лира

TRY

0.0472

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1062

1 новозеландский доллар

NZD

0.9611
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