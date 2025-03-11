Разработчик защитных IT-решений рассчитывает на развитие сотрудничество с бизнесом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Российская компания "Актив" - разработчик аппаратно-программных комплексов для защиты информации - надеется развивать сотрудничество с азербайджанскими компаниями.

Об этом сказала Trend руководитель направления GR по международным проектам компании "Актив" Ольга Минаева в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджане.

"Здесь мы хотим не просто продавать — мы хотим делиться компетенциями, которые накапливали более 30 лет. Мы готовы обучать партнеров, локализовать продукты и организовывать совместное предприятие. Собственно, для выбора наиболее важного и актуального варианта мы участвуем в этой бизнес-миссии. Мы хотим поработать с Агентством инноваций Азербайджана - первый контакт уже состоялся. Далее планируем встречи с потенциальными локальными партнерами. Надеемся, что удастся развивать успешное сотрудничество с азербайджанскими компаниями", - сказала она.

Она отметила, что компания "Актив" - одна из ведущих российских компаний, разрабатывающих технологии аутентификации и идентификации, включая электронную и цифровую подпись, более 30 лет.

"Сегодня это уже не только флеш-носители, но и другие форм-факторы, включая смарт-карты. Мы видим большой интерес со стороны стран СНГ, поскольку российские технологии хорошо адаптируются и могут быть локализованы в соседних странах", - добавила Минаева.