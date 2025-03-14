Азербайджан увеличил объем импорта черных металлов

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года в Азербайджан было импортировано 104,5 тысячи тонн черных металлов и изделий из них, на общую сумму 100,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта черных металлов увеличился на 27,6 тысячи тонн (35,8 процента) в количественном выражении и на 10,9 миллиона долларов США (12,2 процента) в стоимостном.

В январе 2024 года объем импорта черного металла составил 76,9 тысячи тонн, а стоимость — 89,5 миллиона долларов США.

Отметим, что в прошлом месяце доля черного металла и изделий из него в общем объеме импорта страны составила 4,89 процента.

Напомним, что в прошлом году в Азербайджан было импортировано 1,04 миллиона тонн черных металлов и изделий из них на сумму 1,2 миллиарда долларов США.

Это на 77,2 тысячи долларов США (7 процентов) в стоимостном выражении и на 148,6 тысячи тонн (16,5 процента) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году импорт черных металлов и изделий из них составил 5,59 процента от общего объема импорта Азербайджана.