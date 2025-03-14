В Азербайджане выросло производство меда

БАКУ /Trend/ - По результатам статистических наблюдений, проведенных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, в 2024 году от имеющихся в 30,6 тысячи хозяйствах 579 тысяч пчелиных семей было получено 5,2 тысячи тонн меда, 132,1 тысячи тонн пчелиного воска, 8,5 тысячи тонн прополиса, 16,8 тонны перги и 239,3 кг маточного молочка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, средняя цена за 1 килограмм меда составила 28,6 маната, пчелиного воска - 16,5 маната, прополиса - 109,7 маната, перги - 140,9 маната, маточного молочка - 7 манатов.

По сравнению с 2023 годом в 2024 году количество пчелиных семей сократилось на 3,1 процента, производство меда увеличилось на 13,5 процента, производство перги - на 88,8 процента, производство воска сократилось на 23,5 процента, производство прополиса - на 43 процента, производство маточного молочка - на 14,9 процента, количество пчелиных семей в среднем на каждое из хозяйств, занимающихся пчеловодством - на 2,4 процента.

Снижение численности пчелиных семей и производства некоторых продуктов пчеловодства в основном было связано с болезнями пчел.