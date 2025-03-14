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Международный аэропорт Лачин будет сдан в эксплуатацию в этом году

Экономика Материалы 14 марта 2025 11:15 (UTC +04:00)
Международный аэропорт Лачин будет сдан в эксплуатацию в этом году
Фото: Videodan skrin

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В этом году планируется ввести в эксплуатацию Международный аэропорт в Лачине.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

По информации, после аэропортов Физули и Зангилан, работы по строительству на освобожденных от оккупации территориях третьего аэропорта Горчу на территории района Лачинского района также продолжаются, и его ввод в эксплуатацию планируется на начало 2025 года.

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