Достигнутые на COP29 соглашения вселяют большую надежду - бывший глава МИД Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Достигнутые в Баку на COP29 под председательством Азербайджана соглашения вселяют большую надежду.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь ШОС в 2016–2018 годах, министр иностранных дел Таджикистана в 1992–1994 годах Рашид Алимов в ходе панельной дискуссии на тему "COP29: Прорыв к Белену – Ускорение трансформации" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Позвольте мне поздравить правительство Азербайджана с успешным проведением COP29. Достигнутые под председательством Азербайджана соглашения вселяют в нас большую надежду. В частности, был полностью запущен Фонд возмещения потерь и ущерба, созданный на COP27 в Италии. Это было давно ожидаемое решение. Важно, чтобы фонд работал эффективно, прозрачно и оперативно, реагируя на запросы стран, которые особенно нуждаются в этой поддержке.

И, конечно, самое главное – чтобы фонд получал необходимое финансирование", - сказал он.

Алимов отметил, что Таджикистан намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2032 году.

"Уже сегодня 98% электроэнергии в стране вырабатывается за счет гидроэнергетики. Горы занимают 93% территории Таджикистана. Здесь формируются ледники, тысячи озер и 1 450 рек, которые являются источником питьевой воды для 80 миллионов человек в нашем регионе", - сказал он.