Названы данные по импорту Ираном продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024-18 февраля 2025) импорт Ираном продукции из Азербайджана снизился на 31,5% в стоимостном выражении и на 32,5% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023-19 февраля 2024).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 11 месяцев импорт Ираном продукции из Азербайджана составил 11,7 тыс. тонн на сумму около 28,7 млн долларов.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года импорт Ираном продукции из Азербайджана составил 17,3 тыс. тонн на сумму 41,9 млн долларов.

Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, различные виды профилей и прочее.

За 11 месяцев торговый оборот Ирана с Азербайджаном составил 811 тысяч тонн на сумму 664 миллиона долларов. Торговый оборот Ирана с Азербайджаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,3% в стоимостном выражении и на 11,7% в весовом.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 млн тонн продукции на сумму 63,6 млрд долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6%, в весовом - снизился на 2,6%.

Отметим, что при импорте продукции Иран делает упор на закупку товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт продукции, производимой в стране.