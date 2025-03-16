Назван объем розничного товарооборота в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети потребителям было реализовано товаров на сумму 9,2 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 5,07 млрд манатов, непродовольственных товаров на сумму 4,2 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно отчету, по сравнению с январем-февралем прошлого года розничный товарооборот вырос на 3,8 процента в реальном выражении, в том числе на 1,8 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,2 процента по непродовольственным товарам.

В отчетном периоде из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 50% пришлось на продукты питания, 4,8% - на напитки и табачные изделия, 15,1% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электротовары и мебель, 2,5% - на фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, 1,3 процента - на покупку компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 16 процентов - других непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в негосударственном секторе, увеличилась в реальном выражении на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7 процента от общего розничного товарооборота.

По сравнению с январем-февралем прошлого года оборот розничной торговли в январе-феврале 2025 года вырос в реальном выражении на 7,6 процента по предприятиям, на 1,7 процента по индивидуальным предпринимателям и на 3,4 процента по рынкам и ярмаркам.

За отчетный период в розничной торговой сети 1 человек покупал в среднем товаров на 451,8 маната в месяц, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 247,7 маната, непродовольственных товаров на 204,1 маната.