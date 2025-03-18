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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 марта

Экономика Материалы 18 марта 2025 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 марта.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8550 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0464 маната, а 100 российских рублей — 2.0347 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.8550

1 австралийский доллар

AUD

1.0837

1 белорусский рубль

BYN

0.5306

1 болгарский леви

BGN

0.9484

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1173

1 чешская крона

CZK

0.0740

1 китайский юань

CNY

0.2350

1 датская крона

DKK

0.2486

1 грузинский лари

GEL

0.6097

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

İNR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2062

10000 иранских риалов

İRR

0.0292

1 шведская крона

SEK

0.1682

1 швейцарский франк

CHF

1.9295

1 израильский шекель

İLS

0.4672

1 канадский доллар

CAD

1.1885

1 кувейтский динар

KWD

5.5192

100 казахских тенге

KZT

0.3412

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4659

1 молдавский лей

MDL

0.0954

1 норвежская крона

NOK

0.1611

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6069

1 польский злотый

PLN

0.4430

1 румынский лей

RON

0.3726

100 российских рублей

RUB

2.0347

1 сербский динар

RSD

0.0158

1 сингапурский доллар

SGD

1.2760

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2664

1 турецкая лира

TRY

0.0464

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1366

1 новозеландский доллар

NZD

0.9891
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