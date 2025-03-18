Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 марта

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 марта.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.8550 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0464 маната, а 100 российских рублей — 2.0347 маната.
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1.7000
|
1 евро
|
EUR
|
1.8550
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1.0837
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0.5306
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
0.9484
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0.4629
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0.1173
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0.0740
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0.2350
|
1 датская крона
|
DKK
|
0.2486
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0.6097
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0.2188
|
1 индийская рупия
|
İNR
|
0.0196
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2.2062
|
10000 иранских риалов
|
İRR
|
0.0292
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0.1682
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1.9295
|
1 израильский шекель
|
İLS
|
0.4672
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1.1885
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5.5192
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0.3412
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0.4663
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0.0194
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0.4659
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0.0954
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0.1611
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0.0131
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0.6069
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0.4430
|
1 румынский лей
|
RON
|
0.3726
|
100 российских рублей
|
RUB
|
2.0347
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0.0158
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1.2760
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0.4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2.2664
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0.0464
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0.0409
|
100 японских йен
|
JPY
|
1.1366
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
0.9891