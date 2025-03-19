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Почтовому филиалу в Шуше выдана банковская лицензия

Экономика Материалы 19 марта 2025 16:00 (UTC +04:00)
Почтовому филиалу в Шуше выдана банковская лицензия

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - 19 марта Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выдана лицензия на банковскую деятельность Шушинскому филиалу ООО "Азерпочт", принадлежащему министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Таким образом, количество почтовых филиалов, получивших банковскую лицензию, достигло 29.

Юридический адрес объекта, на который была выдана лицензия - город Шуша, улица Зафар, Государственный центр.

Заведующий филиала - Ашрафов Сабухи Ильхам оглу.

Отметим, что 18 ноября прошлого года ЦБА выдала лицензию на банковскую деятельность Ханкендискому филиалу "Азерпочт".

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