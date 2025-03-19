Почтовому филиалу в Шуше выдана банковская лицензия

БАКУ /Trend/ - 19 марта Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выдана лицензия на банковскую деятельность Шушинскому филиалу ООО "Азерпочт", принадлежащему министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Таким образом, количество почтовых филиалов, получивших банковскую лицензию, достигло 29.

Юридический адрес объекта, на который была выдана лицензия - город Шуша, улица Зафар, Государственный центр.

Заведующий филиала - Ашрафов Сабухи Ильхам оглу.

Отметим, что 18 ноября прошлого года ЦБА выдала лицензию на банковскую деятельность Ханкендискому филиалу "Азерпочт".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!