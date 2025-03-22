Италия увеличила объем импорта метанола из Азербайджана в январе 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,2 тысячи тонн метанола (метилового спирта).

По расчетам Trend, проведённым на основе данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, прибыль от экспорта метанола составила 2,6 миллиона долларов США.

Экспорт метанола в Италию в количественном выражении увеличился на 2 тысячи тонн или на 33,1 процента, в денежном выражении — на 1,5 миллиона долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за аналогичный период прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,2 тысячи тонн метанола на сумму 1,1 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 35 тысяч тонн метанола (метилового спирта). Объем выручки от экспорта метанола в этом объеме составил 11,1 миллиона долларов США. Экспорт метанола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в количественном выражении на 4,2 тысячи тонн или на 10,8 процента, а в стоимостном выражении увеличился на 3,8 миллиона долларов США или на 52,4 процента. В январе 2024 года из Азербайджана было экспортировано 39,2 тысячи тонн метанола на сумму 7,3 миллиона долларов США.

Цена за тонну метанола, экспортированного в прошлом месяце, составила 318,2 доллара США, что на 131,9 доллара США или на 70,8 процента выше, чем год назад. В первом месяце прошлого года эта цена составляла 186,3 доллара США.

Также в отчетном периоде экспорт метанола составил 0,40 процента от общего объема экспорта и 3,29 процента от экспорта по ненефтяному сектору.

Напомним, что в отчетный период из Азербайджана был экспортирован метанол в Израиль, Турцию, Италию, Словению и Грецию.