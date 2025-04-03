Личный вклад Президента Ильхама Алиева сыграл ключевую роль в укреплении партнерства между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной - Желька Цвиянович (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном в последние годы стремительно развиваются.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

"Я с уверенностью могу сказать, что наши отношения на данный момент исключительно прочны и основаны на подлинной дружбе. Прежде всего, мы выражаем глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, чей значительный личный вклад сыграл важную роль в укреплении наших институциональных связей", - сказала Цвиянович.

Она рассказала о недавней встрече в Баку, на которой обе стороны обсудили развитие сотрудничества. Цвиянович также напомнила о подписании Декларации о стратегическом партнерстве между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном.

"Мы продолжаем усиленно работать над укреплением наших отношений и созданием надежной основы для развития сотрудничества и деловых связей в областях взаимного интереса", - отметила она, выразив уверенность в том, что текущие усилия приведут к дальнейшему прогрессу в двустороннем сотрудничестве.

Говоря о возможностях сотрудничества стран в транспортно-логистической сфере, Цвиянович подчеркнула стратегические преимущества, которыми обладают обе страны благодаря своему географическому расположению, отметив их потенциал для стимулирования роста региональной торговли.

Она также подчеркнула растущую важность Среднего коридора, подчеркнув, что Босния и Герцеговина имеет потенциал стать центральным распределительным узлом для товаров, поступающих из Азербайджана, а также для более широких торговых потоков в Центральную и Западную Европу.

При этом Председатель Президиума акцентировала внимание на том, что для реализации этого потенциала необходимо значительное развитие инфраструктуры. "Ключевым условием для этого является улучшение инфраструктурных связей, включая строительство новых и современных транспортных маршрутов, которые обеспечат более быструю и экономически эффективную транспортировку товаров через Боснию и Герцеговину", - сказала Цвиянович.

Она добавила, что правительство Боснии и Герцеговины активно ведет переговоры с азербайджанскими партнерами по разработке конкретных проектов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры. "Мы надеемся, что реализация этих проектов состоится в ближайшем будущем", - сказала Цвиянович.

Образования Боснии и Герцеговины - Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины - стремятся создать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций, отметила Желька Цвиянович. "Мы предлагаем инвесторам множество преимуществ: от высококвалифицированной и конкурентоспособной по европейским стандартам рабочей силы до различных льгот и выгодного географического расположения".

Она добавила, что эти факторы делают Боснию и Герцеговину привлекательной для инвестиций, особенно в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и образование.

Цвиянович выделила энергетический сектор как ключевую сферу для потенциального развития, особенно в сотрудничестве с Азербайджаном. "Энергетика - одна из самых перспективных отраслей и важная основа общего развития. Азербайджан, обладающий богатыми природными и энергетическими ресурсами, открывает широкие возможности для партнерства", - отметила она.

Она подчеркнула, что Босния и Герцеговина, особенно Республика Сербская, обладает значительным нереализованным потенциалом в гидро- и ветроэнергетике. "У нас есть большие возможности в этом секторе, и я уверена, что энергетика может стать ключевой сферой экономического сотрудничества между нашими странами".

Говоря о глобальных вызовах, Цвиянович отметила, что энергетическая безопасность становится все более актуальной темой, что делает сотрудничество в этой сфере еще более важным. По ее словам, диалог между странами продолжается, проводятся встречи на высоком уровне, а взаимодействие на институциональном уровне остается активным.