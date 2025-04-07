Микаил Джаббаров отправится с визитом в Пакистан

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетит завтра Пакистан с целью заключения меморандумов о взаимопонимании и соглашений по инвестиционным проектам.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана.

Отмечается, в рамках визита Микаил Джаббаров встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и проведет переговоры по вопросам инвестиций с делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел сенатором Мухаммадом Исхаком Даром.

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