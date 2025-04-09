Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)

Экономика Материалы 9 апреля 2025 17:13 (UTC +04:00)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 9 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель Азербайджанской государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахин Мустафаев и находящаяся с визитом в нашей стране министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег в сопровождении делегаций двух стран посетили Бакинский международный морской торговый порт.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Сопредседателям была представлена презентация Бакинского порта, дана информация об истории, инфраструктуре и возможностях порта, в том числе о строительных работах, проводимых в рамках второй фазы с целью увеличения годовой грузоподъемности с 15 до 25 миллионов тонн.

После завершения второй фазы расширение Бакинского порта еще больше повысит стратегическое значение Азербайджана как транспортного и логистического узла, связывающего Европу и Азию.

Затем был проведен осмотр главного грузового терминала порта, паромного и Ро-Ро терминалов и сортировочного пункта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости