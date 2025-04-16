Строительство Агдамского железнодорожного комплекса находится на завершающей стадии

БАКУ /Trend/ - По проекту Барда-Агдам уже проложено 47,1 километра железнодорожной линии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", начальник департамента управления строительными проектами Турал Аббаслы сегодня на Национальном форуме по развитию бизнеса в Баку.

"В настоящее время строительство Агдамского комплекса находится на завершающей стадии", - сказал он.

По его словам, в начале следующего месяца работы в этом комплексе уже планируется завершить.

"В Агдаме будут работать как междугородние, так и межрайонные маршруты, а также железнодорожная станция, которая будет играть роль хаба", - добавил он.

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