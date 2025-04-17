Назван объем кредитов, выданных промышленным предприятиям в иранской провинции Кум

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) промышленным предприятиям в провинции Кум, расположенной в центре Ирана, были предоставлены кредиты на сумму 2,79 трлн риалов (около 4,9 млн долларов США).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель Иранской организации промышленности, рудников и торговли провинции Кум Джавад Натег.

По его словам, кредиты были выданы с целью увеличения производства в рамках сотрудничества с иранскими банками.

Натег отметил, что процесс предоставления кредитов промышленным предприятиям в провинции регулярно исследуется Организацией промышленности, рудников и торговли, и прилагаются усилия для устранения барьеров на производстве.

Отметим, что в иранской провинции Кум действуют около 2 тысяч промышленных предприятий. На этих предприятиях работает более 57 тысяч человек.

В прошлом году иранские банки выдали кредитов на сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов). Объем кредитов, предоставленных иранскими банками в прошлом году, вырос на 29,5% по сравнению с предыдущим годом.