Yelo Bank награжден за свои достижения 2024 года

БАКУ/ Trend/ - Определены победители традиционной «Банковской награды 2024», организованной Ассоциацией Банков Азербайджана (АБА). Yelo Bank награжден по трем номинациям - «Корпоративная социальная ответственность», «Сторонник образования» и «Проекты устойчивого банковского обслуживания (ESG)» за свою активную работу в 2024 году.

Отметим, что в течение прошедшего года Банк реализовал ряд значимых проектов в отмеченных областях. Корпоративная социальная ответственность, поддержка образования и устойчивое развитие являются ключевыми стратегическими приоритетами Yelo Bank. Банк намерен продолжать реализацию проектов в этих и других направлениях, которые принесут пользу не только его клиентам, но и обществу в целом.



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