Yelo Bank награжден за свои достижения 2024 года

БАКУ/ Trend/ - Определены победители традиционной «Банковской награды 2024», организованной Ассоциацией Банков Азербайджана (АБА). Yelo Bank награжден по трем номинациям - «Корпоративная социальная ответственность», «Сторонник образования» и «Проекты устойчивого банковского обслуживания (ESG)» за свою активную работу в 2024 году.
Отметим, что в течение прошедшего года Банк реализовал ряд
значимых проектов в отмеченных областях. Корпоративная социальная
ответственность, поддержка образования и устойчивое развитие
являются ключевыми стратегическими приоритетами Yelo Bank. Банк
намерен продолжать реализацию проектов в этих и других
направлениях, которые принесут пользу не только его клиентам, но и
обществу в целом.
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