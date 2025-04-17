Бакинская фондовая биржа провела техническую диагностику внутри биржи

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела техническую диагностику в последние 3-4 месяца, направленную на укрепление торговой платформы и более быструю интеграцию на рынок.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов на встрече с журналистами.

По его словам, результаты этой диагностики уже готовы, и на основе их в стратегии изменений внутренней инфраструктуры выделены три направления.

"Этим направлениям будет уделено более серьезное внимание в этом году и в следующие годы.

Есть два способа, которыми фондовая биржа может поддержать рынки капитала. Коммерческая сторона должна проводить активные встречи с участниками рынка и привлекать их на рынок. А технические решения должны быть актуальны, чтобы любой человек мог купить и продать любую бумагу на бирже одним кликом, используя мобильное приложение банка, в котором он получает зарплату, или инвестиционного фонда, в котором он работает.

Наши текущие работы, которые начались с прошлого года, сосредоточены в этом направлении. В рамках этого процесса была укреплена внутренняя команда кадров, установлено корпоративное управление, пересмотрены комитеты, а также изменены некоторые правила листинга и торговли", - добавил Р.Халилов.

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