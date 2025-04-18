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Государственная налоговая служба Азербайджана обратилась к налогоплательщикам

Экономика Материалы 18 апреля 2025 15:22 (UTC +04:00)
Государственная налоговая служба Азербайджана обратилась к налогоплательщикам
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В последнее время участились случаи перехвата данных пользователей, предоставляемых налогоплательщикам налоговым органом для доступа к Интернет-налоговому управлению Государственной налоговой службы Азербайджана (https://www.e-taxes.gov.az; https://new.e-taxes.gov.az).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

"В целях предотвращения подобных случаев налогоплательщикам рекомендуется принять ряд превентивных мер", - отмечается в сообщении.

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