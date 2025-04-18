Peerstack Academy: образовательные IT программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане (ФОТО)

Состоялась официальная церемония открытия Peerstack Academy – образовательной инициативы, реализованной в партнерстве между NEQSOL Academy, входящий в состав NEQSOL Holding, Фондом развития образования и компанией Technology SNI.

Peerstack Academy представляет в Азербайджане образовательные программы признанного американского провайдера технологического образования Qwasar Silicon Valley, направленные на подготовку специалистов международного уровня в сфере информационных технологий. Академия располагается в современном учебном пространстве, специально созданном на территории Азербайджанского Технического Университета.

Программа обучения в Peerstack Academy – это интенсивный курс по full-stack программированию, разработанный на основе международных стандартов с акцентом на практические навыки и проектную деятельность. Учебный план составлен по методологии Qwasar Silicon Valley и отражает реальные рабочие процессы в индустрии. В ходе обучения студенты осваивают такие технологии, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API. По завершении курса выпускники получают два международных диплома и портфолио с готовыми к применению проектами.

NEQSOL Holding покрывает 70% стоимости обучения, что делает программу более доступной для широкого круга участников и способствует развитию технологической экосистемы в стране. Отбор студентов стартовал в 2024 году, и отобранные участники уже приступили к обучению.

На церемонии открытия выступили директор Peerstack Academy Джамал Рзаев, ректор Азербайджанского Технического Университета Вилаят Велиев, руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзада, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding Мерич Тунч, начальник департамента по управлению проектами Фонда Развития Образования Расул Гашимов и генеральный директор Qwasar Silicon Valley Квам Ямгнан.

“Peerstack Academy – это долгосрочная инвестиция в цифровое будущее и часть нашей широкой стратегии, направленной на поддержку инноваций, образования и развития человеческого капитала в регионе. Предоставляя молодым талантам доступ к образованию мирового уровня и передовым практикам, мы закладываем прочную основу для появления нового поколения инженеров, профессионалов и предпринимателей в этой сфере”, – отметил председатель NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

“В Фонде развития образования мы убеждены, что инвестиции в инновационное и качественное образование – это ключ к устойчивому развитию нашей страны. Peerstack Academy – яркий пример того, как сильное партнёрство делает глобальные навыки доступными для широкой аудитории и способствует формированию будущего кадрового потенциала”, – подчеркнул председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Выступающие подчеркнули, что Peerstack Academy является успешным примером стратегического партнёрства, которое объединяет образование с актуальными требованиями рынка труда. Особый акцент был сделан на современных условиях обучения, инновационной методологии Qwasar и содержании предлагаемых программ. Представители NEQSOL Holding отметили растущую потребность в квалифицированных ИТ-специалистах, существующий разрыв между спросом и предложением на рынке, а также подчеркнули возможности трудоустройства для выпускников Академии в компаниях холдинга.

Более подробную информацию о Peerstack Academy, предлагаемых программах и условиях, а также форму для подачи заявки можно найти по следующим ссылкам:

О партнерах проекта:

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, строительства и высоких технологий.

Фонд развития образования – публичное юридическое лицо, содействующее развитию системы образования в Азербайджане и модернизации инфраструктуры государственных учебных заведений.

Qwasar Silicon Valley – американский провайдер технологического образования, предлагающий интенсивные, проектно-ориентированные программы по программной инженерии, full-stack разработке, науке о данных, искусственному интеллекту/машинному обучению и DevOps.