Увеличился ненефтяной торговый оборот Ирана с соседними странами

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) ненефтяной торговый оборот Ирана с соседними странами увеличился на 21% в стоимостном и на 15% в весовом выражении по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

Согласно данным, ненефтяной товарооборот Ирана с 15 соседними странами (сухопутная и водная граница) составил около 113 миллионов тонн на сумму 74,3 миллиарда долларов.

В прошлом иранском году ненефтяной торговый оборот страны с ОАЭ составил 29,2 миллиарда долларов, Турцией - на сумму 19,3 миллиарда долларов, Ираком - на сумму 12,5 миллиарда долларов, Пакистаном - на сумму 3,12 миллиарда долларов и Афганистаном - на сумму 2,48 миллиарда долларов.

В прошлом иранском году импорт продукции из соседних стран составил 23,4 миллиона тонн на сумму 38,3 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим годом импорт продукции из соседних стран снизился на 17% в стоимостном выражении, изменений по весу не зафиксировано.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году страна экспортировала около 152 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6% в стоимостном выражении и на 10% в весовом.

В прошлом иранском году в Иран было импортировано 39,3 миллиона тонн продукции на сумму 72,3 миллиарда долларов. Импорт продукции вырос на 7,22% в стоимостном выражении и снизился на 1% в весовом по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).