EIA ожидает увеличения добычи природного газа в США и роста цен до 2026 года

БАКУ /Trend/ - Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало прогноз по запасам и добыче природного газа, согласно которому более холодная, чем обычно, зима в январе и феврале 2025 года привела к увеличению отбора газа из хранилищ, сообщает Trend.

В первом квартале 2025 года в США было извлечено более 1 600 миллиардов кубических футов природного газа, что на 21% превышает средний пятилетний показатель за тот же период.

К концу марта, когда завершился сезон отбора природного газа, объем газа в подземных хранилищах составил чуть более 1 800 миллиардов кубических футов. Это на 4% меньше пятилетнего среднего показателя, что свидетельствует о значительном сокращении запасов в холодные месяцы.

EIA прогнозирует, что более высокие цены на природный газ в 2025 году приведут к увеличению добычи, особенно в таких районах, как Аппалачи и Хейнсвилл. Во втором квартале 2025 года добыча сухого природного газа, по прогнозам, составит в среднем 105 миллиардов кубических футов в сутки, что почти на 3 миллиарда кубических футов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это приведет к росту цен на природный газ. Ожидается, что во втором квартале 2025 года базовая цена Henry Hub в среднем составит более 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), что почти на 90% больше, чем во втором квартале 2024 года. EIA также ожидает, что цена продолжит расти, составив в среднем около 4,30 доллара за MMBtu в 2025 году и почти 4,60 доллара за MMBtu в 2026 году.

Хотя в начале сезона закачки (апрель-октябрь) объем закачки газа в хранилища превысит средний пятилетний показатель, EIA прогнозирует замедление в середине лета, когда спрос в электроэнергетическом секторе увеличится. По прогнозам, к концу сезона закачки 31 октября запасы природного газа в США будут примерно на 3% ниже среднего показателя за пять лет, а в хранилищах останется около 3660 миллиардов кубических футов.