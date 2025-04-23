Следующая встреча космических агентств ОТГ может пройти в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Следующая встреча космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ) может пройти в Казахстане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе 4-ой встречи космических агентств организации.

"Еще один пункт в повестке дня - это наша следующая встреча. Обычно она проводится в алфавитном порядке. В этом году встреча должна была пройти в Казахстане, но азербайджанские коллеги попросили провести её в Баку.

Мы надеемся, что в 2026 году встреча состоится в Казахстане, и позже мы услышим об этом от наших казахстанских друзей", - сказал он.

Омуралиев также отметил, что в следующем году 77-й Международный астрономический конгресс будет организован в Анталье в октябре.