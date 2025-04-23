Одной из целей проекта спутника CubeSat является достижение экологических целей региона - Азеркосмос

БАКУ /Trend/ - Одной из целей проекта CubeSat является достижение экологических целей региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Азеркосмос Дунай Бадирханов в ходе 4-ой встречи космических агентств ОТГ.

"Многообещающим примером развивающегося регионального сотрудничества является проект CubeSat, инициированный в прошлом году в рамках ОТГ. Азербайджан выразил готовность реализовать эту инициативу в тесном сотрудничестве с государствами-членами ОТГ, используя экономичную и масштабируемую модель спутника для продвижения технического сотрудничества и обмена знаниями. Помимо технической составляющей, инициатива направлена также на достижение экологических целей региона", - сказал он.

По словам Д.Бадирханова, оснащенные современными датчиками, эти спутники CubeSat будут осуществлять мониторинг выбросов углекислого газа и метана, предоставляя важные данные для борьбы с изменением климата и усиливая региональные возможности в сфере охраны окружающей среды.

"Азеркосмос также активно поддерживает международное сотрудничество через программы обучения в области геопространственных технологий. В партнёрстве с Содружеством наций мы также разработали программу по укреплению устойчивости к изменениям климата с использованием космических технологий и анализа данных на основе геоинформационных систем (ГИС).

Эта инициатива включает в себя обучение и консультации, сосредоточенные на дистанционном зондировании Земли и экологическом мониторинге. В ближайшем будущем мы рассматриваем возможности расширения подобных программ на тюркские страны-партнеры", - сказал он.